Nicht der Valentinstag - Weihnachten ist die stressigste Zeit im Jahreskalender der Floristen. Noch eine Woche bleibt den Gärtnereien der Region für die Adventskranzbestellungen.

Für Gärtnereien in Heilbronn-Franken ist sie mit die stressigste Zeit im Jahr: die Vorweihnachtszeit. Christrosen, Weihnachtssterne und Amaryllis haben Hochkonjunktur. Nadelbäume müssen ihr Kleid für Deko, Kränze und Gebinde lassen. Im Gartencenter Weinsberger Rosenkulturen (Kreis Heilbronn) schuften die Mitarbeitenden seit Anfang November im Akkord, um alle Bestellungen rechtzeitig fertigzustellen. Damit pünktlich zum 1. Advent auch das Lichtlein am Adventskranz brennt.

Kränze binden, bis die Finger schmerzen

20 bis 30 Adventskränze wickelt jede der Floristinnen seit Mitte November täglich. Die fertigen Gestecke kommen in die Kühlung. Damit sie bis Weihnachten frisch bleiben, bleibt nur ein kurzes Zeitfenster für die Arbeit. Daneben muss die Ladenfläche weihnachtlich dekoriert werden, Blumen müssen mit frischem Wasser versorgt und das Alltagsgeschäft gestemmt werden. Hochzeiten und Beerdigungen machen über Weihnachten schließlich keine Pause.

Gegen den Stress haben es sich die Mitarbeitenden in Weinsberg in ihrer kleinen Weihnachtswerkstatt gemütlich gemacht, es läuft Musik, zwischendurch wird hitzig beraten. Denn der Druck steigt: Immer mehr Aufträge trudeln ein und punktgenau zum 1. Advent muss alles fertig sein.

In der Weihnachtswerkstatt wickelt das Floristen-Team Adventskränze im Akkord. SWR

Bei der Kundschaft kommt nicht so recht Weihnachtsstimmung auf

Die ersten Kundinnen und Kunden kommen schon zum Stöbern, noch sei das Kaufverhalten aber zögerlich, beobachtet Gartencenterbetreiberin Julia Kutofsky. So richtig in Weihnachtsstimmung seien die Leute nicht. Klar, bei der momentanen Krisenstimmung, findet die Floristin. Und auch die Preise drücken auf die Stimmung. Viele greifen dann eher zum kleineren Gesteck oder setzen aufs Selbermachen.

Ein kleiner Kranz in Rohfassung kostet um die 16 Euro, geschmückt geht es ab 40 Euro aufwärts los. Aufwendige Highlight-Kränze mit besonderen Materialien können auch mal mehrere hundert Euro kosten. Erst diese Woche, so Kutofsky, habe sich eine Kundin beschwert, dass die Amaryllis im hiesigen Supermarkt nur 3 Euro koste, bei ihr im Blumengeschäft mit 8 Euro deutlich mehr.

Kranzrohlinge kosten um die 20 Euro, geschmückte Adventskränze ab 40 Euro aufwärts. SWR

Häufig würden die Kundinnen und Kunden nicht sehen, bedauert die gelernte Floristin, was hinter dem Preis steckt: höhere Warenqualität, professionelle Gestaltung und individuelle Beratung. Kleinere Betriebe, die das noch leisten, kaufen zudem in kleinerer Stückzahl ein und zahlen entsprechend mehr als der Großhandel. Die gestiegenen Energiekosten der Gärtnereien fürs aufwendige Beheizen der Gewächshäuser muss am Ende auch Kutofsky an die Kundschaft weitergeben.

An Blumen und Co. wird zuerst gespart

Erstmals macht sich die Weinsberger Floristin in diesem Jahr daher Sorgen um die Zukunft der Branche. Blumen und Deko sind Luxusartikel. Wenn es wirtschaftlich schlecht steht, wird daran zuerst gespart.

Ein gutes Weihnachtsgeschäft ist für die Blumenhändler aber besonders wichtig. Die Branche hangelt sich an den saisonalen Höhepunkten durchs Jahr: Weihnachten, Valentinstag, Ostern und Muttertag. Kutofsky hofft nun, dass der Verkauf in den kommenden Wochen noch einmal anzieht und bemüht sich, positiv zu bleiben.

Man muss ja positiv denken, dann kommt es auch positiv zurück.

Wachsamaryllis, Sukkulenten und Klassiker - Das liegt dieses Jahr im Trend

Das Weinsberger Team versucht, den Kundenwünschen mit viel individueller Beratung entgegenzukommen und neueste Trends zu bedienen. In diesem Jahr beim Adventskranz besonders gefragt: das klassische Rot kombiniert mit modernem Schwarz. Damit es nicht zu düster wird, helfen goldene Akzente.

Seit Anfang November ist die Ladenfläche weihnachtlich dekoriert. SWR

Auch Purismus ist im Trend: natürliche Waldtöne, wenig Kitsch. Bei den Materialien liegt nach wie vor Eukalyptus hoch im Kurs, daneben Olivenzweige und neuerdings auch gern gewählt: Sukkulenten im Kranz. Die bringen Exotik und bleiben bei gelegentlichem Besprühen frisch.

Nachdem es zuletzt einen Boom bei Kranzalternativen aus Holz in Form von Schalen oder Ständern gegeben hatte, greifen die Kunden nun wieder verstärkt zu den Klassikern, beobachtet Kutofsky: Koniferenkränze, die weihnachtlichen Duft verbreiten, dekoriert mit Kerzen in gold, creme und rot. Neuester Verkaufsschlager: die Wachsamaryllis. In Wachs getunkt, bleibt die Zwiebel konserviert. So hält sie lange und kann zudem bemalt und mit Schleifen dekoriert werden.

Gewachste Amaryllis kommen ohne Vase und Wasser aus. SWR

Kutofskys Low-Budget-Tipp: Einfach ein paar Kiefernzweige einzeln kaufen und in einer Schale anordnen, dazu Kerzen und minimalistische Deko aus Tannenzweigen oder Weihnachtskugeln.

Endspurt - und dann kommt schon Ostern

Und das Team selbst? Dem ist die Lust auf das Dekorieren in den eigenen vier Wänden längst vergangen, lacht die Chefin. Auch Mitarbeiterin Karoline Barbier winkt müde ab.

Also ich selbst hab gar keine Lust mehr daheim zu dekorieren – von morgens bis abends machen wir hier Adventssachen und das alle, jeden Tag.

Wenn am 24. Dezember dann die letzten Dekoartikel, Kerzen und Blumengestecke über die Ladentheke gegangen sind, dann knallen in der floralen Weihnachtswerkstatt in Weinsberg die Sektkorken. Zwei Wochen Betriebsferien! Da werden Erholung und Weihnachtsstimmung dann nachgeholt.

Und dann heißt's im neuen Jahr gleich schon wieder: umdekorieren für den Januar - Frühling!

Schon jetzt, so Kutofsky, sehe sie auf den Messen und im Bedarfshandel die Osterartikel im Angebot. Das Jahr für Floristen ist eben immer schon zwei Schritte weiter.