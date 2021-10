Weinsberg-Flüchtige in Barcelona festgenommen

Die Polizei hat zwei verurteilte Straftäter, die vor rund drei Wochen aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg ausgebrochen waren, in Spanien gefasst.

Die Fahndung des Polizeipräsidiums Heilbronn konnte durch intensive verdeckte Maßnahmen die Spur der 28 und 36 Jahre alten Männer aufnehmen. Dadurch wurde bekannt, dass die Männer sich allein am Mittwoch in mehreren europäischen Ländern aufgehalten haben.

Lokale Behörden nehmen Männer fest

In einer Mitteilung der Heilbronner Polizei hieß es ergänzend: Durch die gute internationale polizeiliche Zusammenarbeit, insbesondere aber durch die intensive Unterstützung der Zielfahndung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, konnten die Entwichenen am Mittwochabend in Barcelona durch die lokalen Behörden festgenommen werden.

Maßregelvollzug der Fachklinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) Einsatz Report 24

Fahndung nach weiteren Entwichenen

Die beiden Männer waren vor rund drei Wochen am 22. September mit zwei weiteren Männern aus dem Maßregelvollzug im Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ausgebrochen. Einer war kurz danach gefasst worden, ein 24-Jähriger ist noch flüchtig. Auch nach einem 40 Jahre alten Mann, der am Samstag entwich, wird noch gesucht. Dieser Mann war allerdings aus dem offenen Vollzug entwichen.

Weitere Details will die Polizei vorerst nicht mitteilen.