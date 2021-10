Weinsberg-Flüchtige in Barcelona gefasst

Die Polizei hat zwei verurteilte Straftäter in Barcelona gefasst. Sie waren aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg ausgebrochen.

Am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass zwei Männer in Barcelona gefasst wurden. Allein am Mittwoch hätten sich die Männer laut einer Mitteilung der Polizei in mehreren europäischen Ländern aufgehalten. In der Mitteilung der Polizei hieß es ergänzend, insbesondere durch die intensive Unterstützung der Zielfahndung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hätten die Entwichenen am Mittwochabend in Barcelona durch die lokalen Behörden festgenommen werden können.