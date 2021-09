per Mail teilen

Nach der Flucht von mehreren Männern aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg, kommen inzwischen Hinweise aus ganz Deutschland zu den Ausbrechern.

Das meldet die Polizei. Aber: Eine heiße Spur sei bisher nicht darunter. Vergangene Woche waren vier Männer aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrischen Klinik in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflohen. Drei davon sind verurteilte Straftäter. Einer der Männer konnte einen Tag später bereits gefasst werden, die anderen sind weiter auf der Flucht.

"Strafvollzug sicherer als der Maßregelvollzug"

Grund an solchen Ausbrüchen aus geschlossenen Einrichtungen sind oftmals unzureichende Sicherheitsmaßnahmen, sagte der Stuttgarter Kriminologe Christian Pfeiffer der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Demnach ist der "Strafvollzug sicherer als der Maßregelvollzug". Bekannt sei, dass in solchen Einrichtungen professionelle Sicherheitsmechanismen fehlen würden. Zudem sei auch das Personal weniger gut in Sachen Sicherheit ausgebildet, als die Mitarbeiter im Strafvollzug.

Die Polizei fahndet immernoch nach den drei Ausbrechern. Am Wochenende veröffentlichten die Ermittler Bilder einer Überwachungskamera aus Stuttgart, sie sollten einen der gesuchten Flüchtigen zeigen. Nach einer Überprüfung des Mannes stellte sich aber heraus: Es handelte sich nicht um einen der Ausbrecher.