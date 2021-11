Querelen um Bürgermeisterwahl Weinsberg: Verhandlung vor Verwaltungsgericht

Am Verwaltungsgericht in Stuttgart gab es am Donnerstag eine Verhandlung wegen der Bürgermeisterwahl in Weinsberg (Kreis Heilbronn).

Die Bürgermeisterwahl in Weinsberg hatte Amtsinhaber Stefan Thoma (parteilos) im Februar 2020 mit gut 56 Prozent gewonnen. Sein Herausforderer Lutz Ronneburg kam auf knapp 34 Prozent - er kämpft nun vor dem Verwaltungsgericht für eine Wiederholung der Wahl. Prozess vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart um die Bürgermeisterwahl Weinsberg SWR Ronneburg will erreichen, dass BM-Wahl für ungültig erklärt wird Ronneburg hatte Einspruch eingelegt, er sieht seine Rechte verletzt. Außerdem bemängelt er die Chancengleichheit und will erreichen, dass die Wahl für ungültig erklärt wird. Gleich mehrere Dinge bemängelt Lutz Ronneburg: Die Zahl seiner Wahlplakate sei unzulässig von der Stadt begrenzt worden. Der Bürgermeister habe mehr aufgehängt. Das Amtsblatt habe sich geweigert, eine Beilage von ihm beizufügen. Der Bürgermeister habe sich per Mail an Einwohner gewandt und sie aufgefordert, ihn zu wählen. Damit habe er sein Amt missbraucht. Das seien nur einige Beispiele. Gericht will Argumente und Fakten abwägen Eine offizielle Entscheidung des Gerichts steht noch aus. Sie soll später schriftlich folgen. Einige Vorwürfe wurden allerdings direkt entkräftet. Eine heiße Phase, in der nicht mehr geworben werden soll oder darf, gibt es bei Bundes- und Landtagswahlen, nicht aber bei Kommunalwahlen. Die Wahl-Mail des Bürgermeisters habe keinen amtlichen Anstrich gehabt, sondern sei als Wahlwerbung zu erkennen gewesen. Die Bezeichnung Bürgermeister sei in diesem Fall lediglich eine Berufsbezeichnung und kein Amtsmissbrauch. Es kam aber auch heraus: Es sind Fehler im Vorfeld der Wahl passiert. Diese sind aber korrigiert worden, so die Stadt Weinsberg. Das Gericht will nun die Argumente und Fakten abwägen. Die Entscheidende Frage ist dabei wohl: Wie groß waren die Fehler und haben sie den Wahlausgang beeinflussen können? Der Kreis Heilbronn hatte den Einspruch Ronneburgs bereits zurückgewiesen. Die Gerichtsverhandlung ist möglicherweise sein letzter Versuch.