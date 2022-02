per Mail teilen

Bei einem Unfall am Mittwochabend auf der A6 am Autobahnkreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Audi A6 oder A8 in silber oder grau überholte gegen 18:20 Uhr ein Auto zu knapp. Dieses kam ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Wagen. Die Polizei sucht Zeugen.