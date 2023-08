Erst Hitze, dann Regen: Weinreben erholen sich

per Mail teilen

Trockenheit und Hitze zu Beginn des Sommers bereiteten Landwirten in Heilbronn-Franken Sorgen. Jetzt kam der erhoffte Regen - zur Freude vieler Weinbauern.

Der Sommerbeginn war lange heiß und trocken, seit Wochen nun halten sich Regen und frischere Temperaturen. Peter Albrecht, Vizepräsident des Württembergischen Weinbauverbands, sieht das anhaltende Regenwetter positiv: Die Weinreben hätten sich dadurch sehr gut erholt. Lediglich ein paar junge Weinreben haben die wochenlange Trockenheit nicht überstanden.

Ernteausfälle durch Frost oder Hagel gebe es in diesem Jahr in Heilbronn-Franken nicht, und auch der starke Mehltaubefall bei einigen Sorten sei wieder gut eingedämmt worden. Damit könnte man optimistisch in die Lese gehen.

Guter Jahrgang erwartet

Derzeit wird intensiv daran geforscht, warum es in der Vergangenheit zu solch einem extremen Pilzbefall kam. Da jetzt der Hochsommer zurückkehren soll, erwartet Albrecht einen guten Jahrgang mit großer Menge und guter Qualität.