Weinlese-Start in Neckarsulm: "Die Sauvignon Blanc-Trauben sind wunderschön"

In der Region hat die Weinlese begonnen. In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat das Weingut Berthold am Scheuerberg am Freitag erste Sauvignon Blanc-Trauben gelesen.

Die heißen Temperaturen mit viel Sonnenschein haben die Trauben 2022 schnell reifen lassen. Das Weingut Berthold startete in einer zwei Jahre alten Junganlage mit der Lese. Nach einer Kontrolle habe man entschieden, hier nicht mehr länger zu warten. "Die Qualität der Sauvignon Blanc-Trauben war echt wunderschön. Wir haben 96-97 Grad Oechsle." Dass die Weinlese damit erneut Ende August beginnt, darauf hat sich die Familie Berthold gedanklich eingestellt. "Ich denke, wir müssen uns dran gewöhnen, dass die Lese immer früher beginnt. Der August wird in Zukunft wahrscheinlich keine Seltenheit mehr sein." Nach dem Wein sind die Sekttrauben dran Das Weingut Berthold wird die Weinlese in den nächsten Tagen fortsetzen. Als nächstes stehen etwa Trauben für die Sektproduktion auf dem Leseplan. Außerdem würden Frühsorten wie Acolon und Regent gelesen. Auch Traubensaft werde die kommende Woche produziert. Ludwig Berthold ist mit den Sauvignon Blanc-Trauben sehr zufrieden. Weingut Berthold Die anhaltende Trockenheit mache einigen Weinbergen zu schaffen, so Ludwig Berthold. Bei manchen Rebstöcken müssten daher auch ganz gezielt Trauben herausgeschnitten werden, um den Stock zu erhalten. "Mengenmäßig wird es einen kleinen Herbst geben, weil einfach das Wasser fehlt. Es gibt zwar genügend Trauben, aber die sind alle kleiner." Auch andere Württemberger Weingüter werden in den nächsten Tagen mit der Weinlese starten.