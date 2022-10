Weinlese bei größter deutscher Einzelgenossenschaft endet

Bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn geht am Dienstag die Weinlese für das Jahr 2022 zu Ende. Die Qualität ist gut, der Ertrag gering.

Die Weingärtner in der Region haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen kerngesunde Trauben gelesen; so auch die Genossenschaftskellerei Heilbronn, die größte Einzelweingenossenschaft in Deutschland. In Weinsberg (Kreis Heilbronn) werden am Dienstag die letzten Spätburgundertrauben für die Premiumlinie aus den Weinbergen geholt, heißt es. Die Trauben werden dann im Ortsteil Grantschen gepresst.

Preiserhöhungen zeichnen sich ab

Die hohen Energie- und Materialpreise machen auch der Genossenschaftskellerei zu schaffen. Nach der Lese stünden nun die Jahresgespräche mit dem Handel an, heißt es. Klar sei schon jetzt: Es werde Preiserhöhungen geben, in welchem Umfang stehe bislang noch nicht genau fest.