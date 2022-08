Weingärtnergenossenschaften für mehr Mehrweg

per Mail teilen

Heimische Genossenschaften wollen - dem Trend entgegen - wieder mehr Mehrweg-Flaschen beim Wein. Dazu brauchen sie aber Partner.

Angesichts zurückgehender Mehrweg-Flaschen beim Wein überlegen sich heimische Genossenschaften, wie sie den Trend aufhalten können. Der Anteil von Mehrweg-Literflaschen beim Wein beträgt in Württemberg zwischen 30 und 50 Prozent, meist wird in Dreiviertelliter-Flaschen abgefüllt, die dann in den Container wandern. Dietrich Rembold von den Lauffener Weingärtnern und Daniel Drautz von der Heilbronner Genossenschaftskellerei wollen dies ändern.

Produzenten brauchen Partner

Die beiden planen derzeit, zusammen mit Kollegen auch ein Mehrweg-System für Dreiviertelliterflaschen aufzubauen. Dazu bräuchten sie dringend den Handel dazu, denn dies als Produzenten alleine einzuführen, funktioniere nicht, sagt Rembold. Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre es absolut sinnvoll, dies weiterzuverfolgen, meint Drautz.