Nach Corona-Pause: Heilbronner Weindorf feiert 50. Jubiläum

In Heilbronn laufen die Vorbereitungen für das Jubiläums-Weindorf auf Hochtouren. Nach zwei Jahren kann das Fest wieder im gewohnten Format gefeiert werden.

Vom 8. bis zum 18. September feiert das Heilbronner Weindorf sein 50. Jubiläum: wieder mitten in der Innenstadt, rund um das Rathaus.

Allerdings wird es keine festen Veranstaltungsbühnen mehr geben und weniger Wein- und Imbissstände. Wegen Corona hatte es in den vergangenen zwei Jahren nur eine "Weindorf-Auslese" an verschiedenen Schauplätzen gegeben, ohne zentrale Großveranstaltung.

"Das bunte Treiben mitten in der Innenstadt, Freunde treffen, sich austauschen bei einem guten Glas Wein – das ist es, was das Heilbronner Weindorf ausmacht und all das kann nun endlich wieder stattfinden"

Kulinarik und Weingenuss

Rund 350 regionale Weine, Seccos und Sekte werden auf dem Heilbronner Weindorf angeboten. Dazu gibt es kulinarische Weindorf-Klassiker, wie Currywurst und Schwäbisch-Deftiges bis zu orientalischem Streetfood. Livemusik an vier Standorten rund um das Rathaus soll für Stimmung sorgen. In drei Lauben können vorab Plätze reserviert werden.

Weindorf in Heilbronn (Archivbild) SWR

Geplant sind unter anderem eine tägliche Wengerter-Probe, die beliebte verdeckte Weinprobe und Weinerlebnisführungen. Auch in diesem Jahr findet die Siegerehrung der Vinum Riesling Champions wieder in Heilbronn statt und auch die Premiumweinprobe, die schon am 3. September stattfindet, wird als zweites Überbleibsel der "Weindorf-Auslese" in diesem Jahr wieder angeboten.

In guten Jahren kamen rund 300.000 Besucher zum Heilbronner Weindorf, das seit 1971 abgehalten wird.