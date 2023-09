Heilbronner Weindorf: Veranstalter ziehen positive Bilanz

per Mail teilen

Elf Tage lang wurde auf dem Heilbronner Weindorf gefeiert - mit durchgehend rekordverdächtigem Wetter. Der Besucherandrang war entsprechend groß, aber kein Rekord.

Das Heilbronner Weindorf geht am Sonntagabend zu Ende. Die Winzer und Gastronomen sind wie die Stadt sehr zufrieden. Er könne sich nicht erinnern, dass es schon mal ein Heilbronner Weindorf ohne einen einzigen Regentag gegeben habe, sagt Steffen Schoch vom Heilbronner Stadtmarketing. Mit gut 250.000 Besuchern sei das gesetzte Ziel geschafft, trotzdem bleibt der Rekord aus dem Jahr 2019, in dem auch die Bundesgartenschau in Heilbronn stattfand, vorerst unerreicht.

Doppelte Belastung für Winzer

Das schöne Wetter hat aber nicht nur Gutes. Schon seit Jahren stellen die Winzer fest, dass die Trauben aufgrund höherer Temperaturen immer früher reif werden. In diesem Jahr begann die Lese mitten während des Heilbronner Weindorfs. Für die Winzer heißt das: morgens zum Lesen in den Weinberg und anschließend auf dem Weindorf ausschenken und bedienen, erzählt Daniel Drautz von der Genossenschaftskellerei Heilbronn. Daher gab es auch Stimmen unter den Winzern, die forderten das Heilbronner Weindorf vorzuverlegen. Stadt, Winzer und Gastronomen wollen das diskutieren. Aufgrund anderer Veranstaltungen glaubt Steffen Schoch aber nicht, dass die Chancengut stehen, einen anderen Termin zu finden.

Wenige Zwischenfälle

Relativ wenig Besuch hatte in diesem Jahr das Rote Kreuz. Polizei und Rettungskräfte sprechen von einem ruhigen Verlauf für ein Fest in dieser Größe. 89 Personen wurden durch das Rote Kreuz behandelt. Lediglich fünf Personen wegen übermäßigem Alkoholkonsum. Die Retter behandelten im wesentlichen Kreislaufprobleme oder kleinere Verletzungen. Die Zahl der Versorgungen gehe seit rund zehn Jahren zurück, berichtet Karl-Heinz Schmitt vom Deutschen Roten Kreuz.

Trend zu leichteren Weinen

Der Trend zu Weißwein und Rose habe sich auch auf dem Heilbronner Weindorf gezeigt, berichtet Daniel Drautz von der Genossenschaftskellerei. Auch alkoholfreie Weine hätten beim Absatz zugelegt, seien aber nach wie vor eine Nische. Drautz berichtet: "dass es ein erfolgreiches Weindorf wird, wusste ich bereits, als bei einem Stand zwischendurch der Grauburgunder ausging." Das habe es in den letzten Jahren noch nie gegeben.

Genaue Verkaufszahlen geben die Winzer, die auf dem Heilbronner Weindorf ausschenken, freilich nicht bekannt. Von den Flaschensammlern, die aus Sicherheitsgründen auf dem Weindorf die geleerten Flaschen auflesen, heißt es aber, dass rund ein Viertel mehr Leergut zusammen gekommen sei.