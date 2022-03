Weindorf wieder ums Rathaus geplant

per Mail teilen

Das Heilbronner Weindorf bekommt nach zwei Jahren Pause wieder seinen Platz rund ums Rathaus. Darauf einigten sich die 30 Weindorf-Macher: Weingärtner, Gastronomen und Touristiker. Zwei Heilbronner Spitzenwinzer, Drautz-Able und Kistenmacher-Hengerer, werden aus Zeit- und Kostengründen nicht mehr teilnehmen. Wegen Corona hatte es in den vergangenen zwei Jahren nur eine "Weindorf-Auslese" an verschiedenen Schauplätzen gegeben, ohne zentrale Großveranstaltung. Das Heilbronner Traditionsfest wird dieses Jahr zum fünfzigsten Mal gefeiert, es dauert vom 8. bis 18. September, ohne große Bühne auf dem Marktplatz und mit Straßenmusik. In guten Jahren kamen rund 300.000 Besucher zum Heilbronner Weindorf.