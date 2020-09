Die Heilbronn Marketing GmbH hat am Donnerstag das Programm für das Ersatz-Weindorf vorgestellt. Die zentrale Veranstaltung rund um das Heilbronner Rathaus mit Wein- und Essensständen ist wegen der Corona-Verordnung nicht möglich.

Das Jubiläum - 50 Jahre Heilbronner Weindorf - hätte dieses Jahr groß gefeiert werden sollen. Statt der Traditionsveranstaltung in Heilbronn setzen die Planer nun ab dem 10. September auf Treffen in kleinerem Umfang an den verschiedensten Schauplätzen wie in gastronomischen Betrieben, beispielsweise in Weingütern. Die Reihe läuft unter dem Titel "Weindorf-Auslese".

Weinwanderungen, Weingut-Hopping und Afterwork-Weinproben

Verknüpft wurde die Veranstaltungsreihe mit über 140 kleineren dezentralen Veranstaltungen zusammen mit den Weindorfpartnern. Damit erschließe man sich den gesamten Stadt- und Landkreis und die Gegenden darüber hinaus, so Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH. Unter anderem Weinwanderungen, Weingut-Hopping und Afterwork-Weinproben sollen den Besuchern zehn Tage lang trotz Corona-Zeit ein wenig "Weindorf-Feeling" bringen. Im Mittelpunkt sollen fünf zentrale Veranstaltungen in der Innenstadt stehen.

"Mein Wunsch wäre, dass ein bisschen von der neuen und der alten Welt auch zukünftig erhalten bleibt und ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Nutzen auch aus dieser schwierigen Corona-Situation gezogen." Steffen Schoch, Heilbronn Marketing GmbH

Eröffnung im kleinen Kreis mit geladenen Gästen

Auch die traditionelle große Eröffnung vor dem Rathaus fällt dieses Jahr aus: Stattdessen gibt es am 10. September eine Podiumsdiskussion mit geladenen Gästen auf der Terrasse des Heilbronner Parkhotels.

Auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat bereits ein erweitertes Angebot während der Heilbronner "Weindorf-Auslese" auf der Stadtbahnlinie S4 angekündigt.