Heilbronner Weindorf fordert bewussten Alkoholkonsum

Das Heilbronner Weindorf sowie der Weinbauverband Württemberg sind sich der Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums bewusst. Sie setzen daher auf gemäßigten Umgang und Prävention.

Die Weinbranche in der Region Heilbronn-Franken weiß um die Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums und setzt auf moderaten Genuss. Hintergrund ist der neu erschienene Alkoholatlas 2022 des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg. Demnach gibt es einen Zusammenhang zwischen übermäßigem Alkoholkonsum und Krebserkrankungen. So gingen jährlich deutschlandweit 20.000 Krebsneuerkrankungen und 8.000 Krebstodesfälle auf das Konto des Alkoholkonsums, heißt es.

Heilbronner Weindorf: Großes Augenmerk auf "wine in moderation"

So erklärt Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, welche das Weindorf in Heilbronn veranstaltet, dass fast alle Winzer, Weinbaubetriebe und Weinbaugenossenschaften, die auf dem Heilbronner Weinfest ausschenken, auch Mitglieder in der europäischen Organisation "wine in moderation" seien. Diese setze sich für einen gemäßigten Umgang mit Wein ein, um so schädliche Folgen, wie sie das DKFZ aufführt, zu vermeiden.

Breites alkoholfreies Angebot auf dem Weindorf in Heilbronn

Zudem gebe es immer wieder strikte Kontrollen, dass wirklich kein Wein an Minderjährige ausgeschenkt werde, versichert Schoch. Darüber hinaus sei man sich beim Weindorf der potenziellen Folgen von übermäßigem oder schädlichem Alkoholkonsum bewusst. Man versuche deshalb auch immer genügend Alternativen zu bieten. So seien laut Schoch zwölf Prozent der rund 350 angebotenen Weine, Seccos und Sekte alkoholfrei. Hinzu kommen Traubensaft, Softdrinks und Wasser auf den Karten.

Weinbauverband setzt auf Prävention

Auch beim Weinbauverband Württemberg nehme man die schädliche Wirkung des Alkoholkonsums sehr ernst. Man müsse aber zwischen dem schädlichen und dem moderaten Konsum unterscheiden, so Geschäftsführer Hermann Morast im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Zur Forderung der DKFZ nach einer Steuererhöhung auf Alkohol sagt er, eine Steuererhöhung habe wenig Einfluss auf die sogenannten "heavy user", also die starken Trinker. Er setzt lieber auf Prävention. Auch sollten Eltern einen verantwortlichen Umgang mit Alkohol vorleben, empfiehlt Morast.

Der Weinbauverband würde gerne alkoholfreien Wein bewerben. dpa Bildfunk Ingo Wagner

Verband will vermehrt alkoholfreie Getränke bewerben

Das DKFZ fordert zudem, Werbung für alkoholische Getränke einzuschränken. Hier fordert Hermann Morast vom Weinbauverband Württemberg, die Rahmenbedingungen zu verändern. In der Werbung sehe man bei Bier etwa vor allem alkoholfreie Produkte - die Weinwirtschaft würde gerne nachziehen, ein Württemberger Wein könne wegen europäischer Rahmenbedingungen aber nicht als alkoholfrei deklariert werden. Alkoholfreie Sekte seien derweil sehr beliebt, diese Produkte würde die Weinwirtschaft auch gerne bewerben.