Ein 17-jähriger hat sich am Samstagabend bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er flüchtete mit seinem Krad, als Beamte ihn kontrollieren wollten. Eine Streife wollte den 17-Jährigen nach Polizeiangaben anhalten, weil an seinem Krad kein Kennzeichen war. Der Jugendliche beschleunigte aber und flüchtete unter anderem über Feldwege. Dabei habe er eine vierköpfige Gruppe gefährdet, vermutlich eine Familie mit zwei Kindern. Eines der Kinder konnte ein Erwachsener laut Polizei gerade noch in Sicherheit bringen. Schließlich konnte der 17-Jährige gestoppt werden. Seine Fahrweise sei halsbrecherisch gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.