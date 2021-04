per Mail teilen

Wegen der nächtlichen Minustemperaturen ist es in den heimischen Weinbergen teilweise zu Frostschäden gekommen. Betroffen ist vor allem die Rotweinsorte Lemberger.

Obst- und Weinbauern bereiten seit einigen Jahren nicht mehr nur die Eisheiligen im Mai Sorgen, sondern auch die frostigen Aprilnächte, die Blüten und damit ganze Ernten zunichte machen können. Durch die frühen warmen Tage, treiben die Pflanzen häufig immer früher aus und sind damit anfälliger für die kalten Nächte. So auch in den vergangenen Wochen.

Unklar, ob sich der Lemberger-Bestand erholt

Erste Frostschäden gibt es bereits in den Weinbergen. Betroffen ist vor allem die Rotweinsorte Lemberger in den Gebieten Beilstein (Kreis Heilbronn), Zabergäu und Stromberg (ebenfalls Kreis Heilbronn), so der Württembergische Weinbauverbandspräsident Hermann Hohl aus Weinsberg (Kreis Heilbronn).

Lemberger ist eine Hauptrotweinsorte im Weinland Württemberg, die Pflanze treibt früh aus. Rund die Hälfte der 12.000 Hektar großen Rebfläche könnte von Frostschäden betroffen sein, je nach Gebiet. Flächendeckend weisen bis zu 30 Prozent der Reben Frostschäden auf, so Hohl. Etwas höher liegen die Schätzungen im Zabergäu mit circa 35 bis 40 Prozent und im Weinsberger Tal mit rund 30 bis 40 Prozent. Es sei fraglich, ob sich der Bestand mit der weiteren Reife vollständig erholen werde.

Leichte Frostschäden bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn

Die Fachleute vom Staatsweingut Weinsberg (Kreis Heilbronn) haben nach den nächtlichen Minusgraden kaum Schäden in ihren Rebanlagen feststellen können. Bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn, der größten im Land, zieht Vorstandsschef Justin Kircher sein Fazit: Beim Lemberger gibt es "leichte Frostschäden in Lagen, die etwas fürher dran sind."

Die Weinbauern hoffen nun, dass die kommenden Frostnächte weiter glimpflich vorübergehen. Die Klimatabelle der vergangenen zwei Jahrzehnte zeigt allerdings, dass insgesamt eine höhere Gefährdung des Ertrags im Weinbau durch Witterungseinflüsse wie Frost, Sturm, Starkregen, Hagel oder Trockenheit vorliegt.