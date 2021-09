Weinlese in den Startlöchern: Schwieriges Jahr mit Hagel, Frost und Pilzkrankheiten

Der Weinbauverband Württemberg erwartet trotz des schwierigen Jahres 2021 einen qualitativ guten Weinjahrgang. Die Weinlese steht kurz bevor.

Der Weinbau habe in diesem Jahr mit Spätfrösten, Hagel und Pilzkrankheiten die volle Breitseite des Klimawandels erlebt, so Weinbaupräsident Hermann Hohl bei der Herbst-Pressekonferenz in Heilbronn. Der Spätsommer in den vergangenen Tagen sorge für Erleichterung bei den Betrieben. Der Weinbauverband Württemberg geht von einer durchschnittlichen Erntemenge und einem qualitativ guten Jahrgang aus, die Hauptlese soll ab dem 20. September beginnen.

Winzer Peter Albrecht vom Heilbronner Weingut Albrecht-Kissling ist zuversichtlich. Die aktuell kühlen Nächte würden bei den Weißweinen das Aroma weiter fördern. Bei den Rotweinen werde es "Feuer und Kraft" wie in den vergangenen Jahren aufgrund des Wetters nur in einem kleineren Segment geben. In seinem Betrieb bereite er sich aktuell auch auf die Lese vor, die 2021 bis in den Oktober hinein gehen könne: "Mit jedem Sonnentag wird es entspannter", sagt er.

Pilzresistente Rebsorten sollen Abhilfe schaffen SWR

Minister wirbt für Risikovorsorge

Für Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) nehmen die Schadensrisiken durch den Klimawandel zu. Die Winzer müssten betriebliche Risikovorsorge betreiben, etwa auch mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Das Land fördere Ertragsversicherungen gegen Starkfrost, Sturm und Starkregen. Das Angebot stoße auf breite Akzeptanz, so Hauk.

Weinbauverband: 60 Cent mehr pro Flasche gefordert

Der Weinbauverband Württemberg fordert bessere Preise für die Erzeuger. Eine Anhebung um 60 Cent pro Flasche sei notwendig, auch wegen steigender Kosten bei Glas, Kartonagen und Energie. Mit ihrer Kaufentscheidung hätten es Verbraucher in der Hand, Regionalität und Herkunft Wert zu schätzen, so der Weinbaupräsident. Das diene auch dem Erhalt und der Pflege der Kulturlandschaft.