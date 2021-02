per Mail teilen

Der Württembergische Weinbauverband beklagt im Januar einen starken Umsatzeinbruch, je nach Betrieb sei der Absatz auch gegen Null gegangen, so Verbandspräsident Hermann Hohl. Der Start sei in diesem Jahr ganz schwierig. Er habe schon Anrufe von Betrieben bekommen, die Sorgen haben, dass man davon ausgehen muss, dass die Situation schwieriger werde als im letzten Jahr, wenn der Absatz nicht nur im Januar, sondern auch im Februar sinken würde, so Hohl weiter.