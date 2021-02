Die 68. Württembergische Weinbautagung in Weinsberg (Kreis Heilbronn) am Mittwoch wird coronabedingt erstmals online abgehalten. Schwerpunktthemen sind Artenvielfalt und Pflanzenschutz. Über eine Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften berät derzeit das Bundeskabinett in Berlin. Württembergs Weinbaupräsident Hermann Hohl befürchtet dadurch eine starke Beeinträchtigung des Weinbaus in der Nähe von Naturschutzflächen: Dadurch würde der Weinbau in manchen Regionen "einen Genickschlag" bekommen und es wäre das Aus für viele Betriebe. Betroffen sei insbesondere der Stromberg mit vielen Naturschutzgebieten.