Der Einsatz von chemischem Dünger verschärfe die Dürreprobleme in den Weinbergen. Das sagt ein Professor der Hochschule Heilbronn. Der Württemberger Weinbauverband widerspricht.

Ein Heilbronner Experte sieht Weingärtner vor einer großen Herausforderung. Der Einsatz von chemischem Dünger stelle ein großes Problem dar, sagte Professor Daniel Deimling. Er forscht an der Hochschule Heilbronn auch zum Thema nachhaltiges Weinmanagement - dabei ist er jüngst auf eine Studie gestoßen, die aus seiner Sicht von der Weinbranche "vollkommen ignoriert" worden sei. Als Grund nennt der 40-Jährige, dass Weinbaubetriebe zum Teil noch "im alten Denken" verhaftet seien, man es schlicht nicht wahrhaben wolle oder auch nicht gut informiert sei.

Weinbauverband anderer Meinung

Der Württemberger Weinbauverband widerspricht deutlich. Präsident Hermann Hohl findet die Dünger-Kritik "etwas an den Haaren herbeigezogen". Auf mineralische Dünger könnten Weingärtner nicht verzichten. Dieser Dünger brauche eine Zeit lang Wasser, um der Rebe zur Verfügung zu stehen. Aber diese Dünger betreiben aus Sicht des Präsidenten "kein Entzug des Wassers." 80 Prozent der konventionell wirtschaftenden Betriebe würden Mineraldünger einsetzen.

Trockenheit macht Junganlagen zu schaffen

Es sei für ihn aber auch klar, so Hohl, dass ein guter humusversorgter Boden mit sehr viel organischer Substanz das Wasser im Boden halte und somit die Rebe längere Zeit Feuchtigkeit zur Verfügung habe. Aktuell sieht der Weinbauverband vor allem bei jungen Rebanlagen Probleme mit dem Thema Trockenheit und Wassermangel. Er blicke mit Besorgnis in die nächsten Wochen, wenn Niederschlag tatsächlich ausbleibe.

Chemischer Dünger beeinflusst Wasser im Boden

Bei der Kritik des Heilbronner Professors geht es konkret um einen Fachartikel im renommierten Wissenschaftsmagazin "Nature", der 2015 veröffentlicht wurde. Die Studie habe nichts an Aktualität eingebüßt, so Daniel Deimling. Die Forscher kommen darin zum Ergebnis, dass der Einsatz von chemisch hergestellten Mineraldüngern den Bodenwassergehalt um bis zu 50 Prozent verringere.

In der aktuellen Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift "Der Oenologe" hat Deimling ein Editorial zu diesem Thema geschrieben und sich auf diese Studie bezogen. Damit löste er intensive Diskussionen aus.

"Ich glaube, dass Teile der Weinbranche noch nicht verstanden haben, dass diese Dürreproblematik die neue Normalität ist."

Deimling: "Betriebe tragen selbst zur Trockenheitsproblematik bei"

Konventionell arbeitende Betriebe, die synthetischen Dünger einsetzen, würden selbst zur Trockenheitsproblematik beitragen und die bedrohlich werdende Wasserknappheit verschärfen, so Deimling, der selbst mal eine Winzerlehre gemacht hat. Der Professor geht in Zukunft von einer zunehmenden "Wasserkonkurrenz" zwischen verschiedenen Sektoren in der Landwirtschaft aus.

"Es ist wichtig, dass im deutschen Weinbau endlich die richtigen Fragen gestellt werden."

Hinzu komme, dass Nährsalze in chemischen Düngern nur dann von der Rebe aufgenommen werden könnten, wenn genügend Wasser vorhanden ist. Und auch die Rebe selbst brauche mehr Wasser aus dem Boden, wenn sie chemisch gedüngt wird.

Wenn die Rebe chemisch gedüngt wird, braucht sie selbst mehr Wasser aus dem Boden, so Deimling. SWR Jürgen Härpfer

Organische Düngung als Alternative

Der Wein-Professor fordert ein radikales Umdenken in der Branche. Organisch gedüngte Weinberge zeigten in trockenen Jahren seltener Mangelerscheinungen, da eine organische Düngung zu einem höheren Humusanteil im Boden beitrage, was auch die Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit des Bodens erhöhe.

Die Umstellung dieser Wirtschaftsweise erfordere allerdings Zeit. In der Literatur werde davon ausgegangen, dass der Aufbau einer gesunden Humusschicht zehn bis 20 Jahre dauere. Diese könne man aufbauen, indem man etwa Kompost, Stroh oder Trester im Weinberg ausbringe und diesen sehr gezielt begrüne.

Pflanzen als "Stickstoffsammler"

Man könne in Weinbergen etwa Leguminosen aussäen. Diese Pflanzen seien "Stickstoffsammler". Sie können Stickstoff aus der Luft binden und den Weinstöcken verfügbar machen. Das habe man vor der Agrochemie jahrhundertelang so gemacht, sagt Deimling.

"Diese Art der Düngung hat keine Nachteile, man muss es nur machen."

Langfristiges Handeln sei notwendig

Es müsse viel mehr darum gehen, langfristiger zu handeln. Konkret denkt Deimling an einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren. Auch die Politik sei hier gefragt. Das Thema "Resilienz im Weinbau", also die Widerstandsfähigkeit des Weinbergs gegen Hitze und Wasserknappheit, werde aus seiner Sicht in Zukunft sehr bedeutend.

Auch betriebswirtschaftlich mache ein Umsteuern Sinn, denn alle synthetischen Dünger und auch chemische Pflanzenschutzmittel seien erdölbasiert und es werde Gas zur Herstellung benötigt. Die Gasengpässe im vergangenen Jahr und die damit verbundenen erheblichen Preissteigerungen hätten einen Vorgeschmack gegeben, was auf die deutschen Winzer zukomme, sollten Öl und Gas zukünftig knapp werden.