Wein wird teurer

Die Weinbauverbände Württemberg mit Sitz in Weinsberg (Kreis Heilbronn) und Baden mit Sitz in Freiburg erwarten höhere Preise beim Wein. Steigende Kosten für Energie, Dünger und Pflanzenschutz setzen die Weinbauern in beiden Verbänden unter Druck. Der Geschäftsführer des Weinbauverbandes Württemberg, Hermann Morast, stellt auch deutlich höhere Beschaffungspreise bei den Verpackungen und der Verarbeitung im Keller fest. Sein badischer Kollege Holger Klein macht auch auf die kräftig steigenden Preise beim Glas aufmerksam. Im Direktvertrieb würden die Preissteigerungen wohl kaum ein Problem sein, ob der Handel die Preissteigerungen mittragen wird, sei noch offen.