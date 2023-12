Neue Weinetiketten: Kalorien und Inhaltsstoffe müssen auf Flaschen stehen

Wie viele Kalorien hat ein Wein? Welche Stoffe sind genau drin? Eine neue EU-Verordnung schreibt vor, dass diese Angaben künftig auf Wein- und Sektflaschen stehen müssen.

Nährwerte und Zusatzstoffe müssen vom 8. Dezember an auch auf Wein- und Sektflaschen zu finden sein, allerdings noch nicht sofort auf allen, wie es Weingärtner und Sekthersteller auch in der Region Heilbronn-Franken befürchtet hatten. In der EU-Verordnung gibt es eine Übergangsvorschrift. Danach können Weinerzeugnisse, die vor diesem Stichtag hergestellt wurden, noch unbegrenzt ohne die neuen Kennzeichnungen verkauft werden, so das Bundeslandwirtschaftsministerium. Die neuen Weinetiketten sind daher erst für den Jahrgang 2024 Pflicht.

Weinbauverband akzeptiert Neuregelung

Der Weinbauverband Württemberg mit Sitz in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist erleichtert, dass die neuen Weinetiketten nicht ab sofort auf den Flaschen sein müssen. An sich stelle die neue Vorschrift die Weinwirtschaft nicht vor all zu große Hürden, meint Hermann Morast, Geschäftsführer des Weinbauverbandes. Transparenz sei den Weingärtnern generell sehr wichtig. "Wir schenken den Verbrauchern im wahrsten Sinne des Wortes reinen Wein ein", betont der Verbandssprecher.

Wir kennen die Angaben schon von alkoholfreien Weinen und Sekten. Da findet man heute schon Infos zu Nährwerten und Zutaten.

Was die Branche vor allem belastet habe, sei die lange Unklarheit gewesen, was genau jetzt ab dem 8. Dezember verbindlich gelte, so Morast. Man sei immer wieder hingehalten worden. Dass die Neuregelung jetzt erst für den Weinjahrgang 2024 greife, entspanne die Situation "unglaublich". Hätte jeder Wein im Verkaufsregal ab sofort mit neuen Weinetiketten versehen sein müssen, so Morast, dann hätten die Weingärtner schlichtweg keine Etiketten im Keller gehabt, um diese entsprechend kennzeichnen zu können.

In Zeiten von langen Lieferketten sind Etiketten auf Vorrat gekauft. Wir können nicht von heute auf morgen die Deklaration auf den Etiketten ändern.

Lauffener Weingärtner setzen auf QR-Code

Bei den Lauffener Weingärtnern (Kreis Heilbronn) steht man hinter den neuen Angaben auf den Etiketten, auch wenn das für alle Betriebe künftig einen Mehraufwand zur Folge habe. "Wir sind generell Förderer von Transparenz, von Verbraucherschutz, von Informationen", so Geschäftsführer Marian Kopp. Allerdings stelle sich die Frage, wie hoch das Verbraucherinteresse an solchen Angaben überhaupt sei. Das müsse man sehen. Was Weinkonsumenten seiner Erfahrung nach am meisten interessiere, seien Informationen zum Geschmack des Weines und zu möglichen Speisekombinationen, erklärt Kopp.

Für die Weinerzeuger stellt sich jetzt vor allem die Frage, wo und wie genau sie die verpflichtenden Angaben künftig auf den Etiketten unterbringen wollen. Die Angaben können direkt auf die Etiketten gedruckt werden, erlaubt ist aber auch ein QR-Code auf den Flaschen, der dann auf entsprechende Dokumente oder Webseiten führt, die die Nährwerte und Inhaltsstoffe anzeigen. Dieser Mehraufwand verursache natürlich auch Kosten, so der Geschäftsführer. Analysen müssten in Datenbanken hinterlegt werden. Diese finanziellen Belastungen würden sich in einem "mittelfristigen Zeitraum" auch in den Preisen niederschlagen. "Alle diese zusätzlichen Belastungen, die wir als Hersteller haben, müssen letztlich bezahlt werden", macht Kopp deutlich.

Wir bei uns werden den QR-Code auf die Rückenetiketten aufbringen. Damit können wir gut leben.

Eiswein wäre jetzt schon betroffen

Sollte etwa in den nächsten Wochen noch Eiswein gelesen werden können, dann würden die neue Etikettenvorschriften hier bereits greifen. Bei Sekten, Perl- und Schaumweinen wird davon ausgegangen, dass die verpflichtenden Angaben zu Nährwerten und Zutaten nach und nach greifen. Für Sekte, die etwa noch kurzfristig in den Verkauf kommen, rechnet Marian Kopp damit, dass die neuen Angaben dann hier bereits ebenfalls Pflicht sind. Freiwillig könnten Hersteller die Nährwerte und Inhaltsstoffe ohnehin bereits angeben. Das Besondere bei Schaumwein: Er gilt laut Bundeslandwirtschaftsministerium erst dann als hergestellt, wenn er nach einer zweiten Gärung den erforderlichen Druck erreicht hat.

Was genau künftig ab dem Jahrgang 2024 auf den Wein- und Sektetiketten vermerkt werden muss, steht jetzt aber eindeutig fest: Die einzelnen Zutaten sowie folgende Nährwerte: Brennwert, Menge an Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz.