Weinbauverband: Absatzminus bei heimischem Wein

Der Absatz von heimischem Wein ist nach dem Boom während der Corona-Pandemie deutlich eingebrochen. Der Weinbauverband spricht von einem Absatzminus von bis zu 20 Prozent.

Inflation, der Ukraine-Krieg, hohe Energiekosten - die Folgen dieser Mischung bekommen auch die heimischen Weingärtner zu spüren. Der Weinabsatz ist nach Angaben des Württemberger Weinbauverbandes deutlich eingebrochen.

"Wir haben bis zu 20 Prozent weniger Absatz. Die Verbraucher sind im Moment sehr zurückhaltend."

Regionaler Wein als Ladenhüter

Wenn Wein gekauft werde, dann oft "sehr günstig". Teilweise werde auf Billigangebote mehr Rücksicht genommen. "Der heimische Wein bleibt in den Regalen", so Hermann Hohl, der Präsident des Württemberger Weinbauverbandes.

Der Verband hofft, dass sich die Situation wieder entspannt. "In jeder Krise steckt auch eine Chance", ist sich Hohl sicher. So müsse es etwa in der Branche darum gehen, noch besser zusammenzuarbeiten, etwa beim Maschinenpark.

Kritik an Lebensmittelhandel

Besonders kritisch sieht Hermann Hohl die Preispolitik der großen Lebensmittelhändler. Über diesen Vertriebskanal wird auch viel Wein aus Württemberg abgesetzt.

"Die Rabattforderungen des Handels sind so hoch, das nagt an der Wirtschaftlichkeit der Betriebe."

Die Lebensmittelhändler sollten aus Sicht des Weinbaupräsidenten auch mal darüber nachdenken, wer die heimische Kulturlandschaft pflege. Die Landschaft und die Lebensqualität in den Weinregionen ist für Hohl "ein weicher Standortfaktor".

PV-Anlagen in Weinbergen

Es werde in Zukunft vermehrt Brachflächen in den Weinbergen geben. Hier überlegt der Weinbauverband allerdings, Steillagen etwa für Photovoltaikanlagen zu nutzen. Das könne Betrieben auch eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnen.

Wie wird das Weinjahr 2023?

Besonders gespannt blicken die Württemberger Weingärtner aktuell auch auf die nächsten Monate, wie das Weinjahr 2023 ausfallen wird. 2022 hatten viele Betriebe mit der Trockenheit zu kämpfen, 2021 gab es viel Feuchtigkeit und in Folge Pilzbefall in den Weinbergen. Bis Mitte Mai besteht zudem die Gefahr von Frost.

"Es fehlt nach wie vor Wasser. Wir hoffen, dass es die nächsten Monate genügend regnet."

Pufferbecken für Beregnung

Hohl geht davon aus, dass die Beregnung von Weinbergen in den Sommermonaten immer mehr zum Thema werden wird. Hier überlege man sich, wie man Regenwasser in speziellen "Pufferbecken" auffangen und dann nutzen könne. Tiefbrunnen würden nur noch ganz selten genehmigt. Auch Oberflächenwasser von Neubaugebieten könne durch entsprechende Lösungen gesammelt werden, so Hohl.

EU-Entscheidung zu Pflanzenschutz

Mit Spannung schaut der Weinbauverband auch auf die EU-Ebene. Dort wird noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung zum Thema "Reduktion von Pflanzenschutzmitteln" gerechnet. Eine diskutierte 80-prozentige Reduktion sei "völlig unakzeptabel", so der Weinbauverband.

Regelungen im Land

Über das "Biodiversitätsstärkungsgesetz" in Baden-Württemberg sei ein Reduktionssziel bereits festgelegt, argumentiert Hermann Hohl. Man habe jetzt schon 15 Prozent an Pflanzenschutzmitteln eingespart - innerhalb von zwei Jahren. Das Ziel, 50 Prozent bis 2030 einzusparen, sieht der Weinbaupräsident durch bestimmte Techniken als "machbar" an.