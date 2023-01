Schwäbisch Hall: Bauprojekt Weilertunnel wird weiterverfolgt

Der umstrittene Weilertunnel in Schwäbisch Hall soll gebaut werden, wenn auch modifiziert. Am Montagabend wurde der Gemeinderat in einer Sondersitzung über das Projekt informiert.

Der seit über 50 Jahren geplante Weilertunnel am Rande der Schwäbisch Haller Kernstadt wird wohl gebaut werden. In einer Sondersitzung des Gemeinderats hat die Stadtverwaltung am Montagabend über das umstrittene Projekt informiert. Der Bau stehe im Verkehrswegeplan 2030 des Bundes und könne nicht einfach eingestellt werden, hieß es. In der bisherigen Ausführung mit zwei Röhren soll der Bau rund 100 Millionen Euro kosten. Jetzt hat der Bund dem Regierungspräsidium in Stuttgart den Auftrag erteilt, mit nur einer Röhre zu kalkulieren. Gemeinderat Schwäbisch Hall: Wegen des umstrittenen Weilertunnels kamen viele Bürgerinnen und Bürger zur Sondersitzung am Montagabend SWR Nicht nur die Autofahrer im Blick Nach den Vorschlägen des Bundes sollen dann künftig nicht nur Autoverkehr, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer, Fußgänger und der öffentliche Nahverkehr betrachtet und bewertet werden. "Der Auftrag aus dem Bundesverkehrswegeplan ist es, das Projekt umzusetzen. Da gibt es dann keine Null-Variante, und deshalb erstmal keinen Anlass an der Null-Variante zu rechnen." Baustart des Weilertunnels steht noch in den Sternen Der Tunnel wird seit 1968 geplant. Es gab viel Streit um das Projekt. Ursprünglich sollte der Bau 49 Millionen Euro kosten. Die bisherigen Planungen kommen wegen den verschiedensten Schwierigkeiten wie Bodenbeschaffenheit und Naturschutz auf gut 100 Millionen Euro. 2015 war die Baufreigabe und danach gab es immer wieder Baustopps, denn bis heute fehlen noch Gutachten zur Hydrologie im Berg. Außerdem solle jetzt ein Verkehrskonzept von der Stadt erstellt werden. Das soll wie auch das hydrologische Gutachten Ende des Jahres fertig sein, damit die Planer im Regierungspräsidium weiterarbeiten können. Weilertunnel überflüssig? Der Bau des Weilertunnels wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als überflüssig empfunden. Es gebe eine Ost- und eine Westumgehung, das sei ausreichend, sagte ein Mann bei der Sondersitzung. Eine intelligentere Lösung müsse her. Wann weiter gebaut werden kann, wie viel der Tunnel kostet und wann die ersten Autos durchfahren, konnten am Montagabend auch die Fachleute nicht beantworten.