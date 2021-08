Die B19 in Schwäbisch Hall im Bereich Weilertunnel wird ab Montag halbseitig gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert, teilte das Regierungspräsidium mit. In dem Bereich laufen bereits seit vergangenem Montag Arbeiten, um die B19 im Bereich Weilertunnel zu verlegen, dazu entsteht dort ein neuer Geh- und Radweg. Diese Arbeiten machen die Sperrung aus Sicherheitsgründen nötig. Stadteinwärts in Richtung Künzelsau wird die B19 weiterhin einspurig befahrbar sein. Mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Verkehrs, insbesondere während der Verkehrsumstellung, müsse aber gerechnet werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeiten sollen bis Mitte September beendet sein.