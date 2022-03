Auf dem Marktplatz in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) gibt es am Freitag um 18 Uhr eine Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine. Die Aktion wurde von allen Fraktionen des Stadtrates organisiert und soll mit einer Spendenaktion verbunden werden. Ein örtlicher Fuhrunternehmer hat sich bereit erklärt, nächste Woche einen Hilfstransport in Richtung Ukraine zu starten und sammelt dafür Hilfsgüter aller Art. Auch ein Landwirt will Wurstkonserven und lagerfähiges Fleisch spenden.