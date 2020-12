In Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) startet heute der internationale Europäische Gesangswettbewerb "Debut". Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und gilt als Sprungbrett für junge Opernsänger, die international Karriere machen wollen. Die renommierte Veranstaltung gibt es inzwischen seit zehn Jahren. Die im April geplante Jubiläumsveranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Eröffnet wird der Wettbewerb mit einer Matinee, dann folgt die eigentliche Wettbewerbswoche, die am 19. September traditionell mit einem Galakonzert endet und in diesem Jahr zum ersten Mal in der Tauberphilharmonie Weikersheim stattfindet.