4.000 Weihnachtssterne warten auf Kundschaft

Hochsaison für Weihnachtssterne - in der Öhringer Gärtnerei Hachtel ist man bestens vorbereitet. Im Verkauf sind derzeit tausende Pflanzen in unterschiedlichsten Ausführungen.

Eine der beliebtesten Zimmerpflanzen in dieser Jahreszeit ist der Weihnachtsstern. Bei "Blumen Hachtel" in Öhringen (Hohenlohekreis) stehen derzeit rund 4.000 Exemplare in sieben verschiedenen Größen in den Gewächshäusern. Und in einer Farbenpracht, die man nicht überall bekommt; sie reicht von Bordeaux -über Dunkelrot und Rosa bis hin zu gelblichem und strahlendem Weiß. Ein durchschnittlich großer Weihnachtsstern kostet bei Hachtel rund 5 Euro, ein sehr großes Exemplar kann bis zu 23 Euro kosten.

So blüht der Weihnachtsstern auch im nächsten Winter

Gärtnermeister Ernst Hachtel hat noch einen Extratipp, wie man den Weihnachtsstern auch im kommenden Winter wieder in allen Farben erblühen lassen kann: Ab dem Frühjahr ins Freie stellen, lieber weniger, dafür aber öfter gießen und ab September in einen Raum stellen, der kein künstliches Licht hat. Nach ungefähr acht Wochen, wenn die Tage kürzer werden, sollten sich die Hochblätter des Weihnachtssternes wieder verfärben. Und: Bitte den Dünger für Blühpflanzen nicht vergessen.

Blumen für den Winterbalkon - Rebhuhnbeere und Stacheldraht

Wer im Winter seine Balkonkästen nicht nur mit Tannengrün abdecken möchte, dem empfiehlt Gärtnermeister Ernst Hachtel Rebhuhnbeeren und Stacheldraht gemeinsam in die Kästen zu pflanzen.

Stacheldraht - bekannt auch als Silberdraht, Gitterkraut oder Geisterkraut - eignet sich gut für winterliche Blumenkästen SWR

Die dunkelrote Rebhuhnbeere mit ihren sattgrünen Blättern und der silbrige Stacheldraht (bekannt auch als Silberdraht, Gitterkraut oder Geisterkraut) bilden ein faszinierendes Duo. Wichtig ist, an frostfreien Tagen zu gießen, damit die Pflanzen im Winter nicht vertrocknen. Dann können sie im Frühjahr an halbschattigen Standorten im Garten ausgepflanzt werden. Aber auch Erika ist als winterharte Pflanze in allerlei Farben nach wie vor äußerst beliebt, so der Experte.