Nach dem erneuten Corona-Lockdown mussten auch die Floristen in Heilbronn-Franken ihre Geschäfte schließen. Heißt: Viele der Betriebe bleiben nun auf ihrer Ware sitzen.

Schon seit dem Sommer arbeitet Gärtner Hermann Zürn an seinen Weihnachtssternen in den eigenen Gewächshäusern. Rot, weiß, bunt - sie sind sonst um die Weihnachtsszeit einer der Verkaufsschlager in der Möckmühler Gärtnerei (Kreis Heilbronn). Doch dieses Jahr ist alles anders. Der Corona-Lockdown macht dem Gärtner beim Weihnachtsgeschäft einen Strich durch die Rechnung: Rund 1.000 Alpenveilchen und 250 rot-strahlende Weihnachtssterne stehen jetzt bei ihm im Gewächshaus - ohne Abnehmer.

Weihnachtssterne selbst kultiviert

Für den Gärtnermeister ist es eine schlimme Situation: Die Pflanzen sind selbst groß gezogen, nicht als fertige Ware vom Großmarkt in seine Auslage gewandert. Wasser, Energie und vor allem Zeit hat die Gärtnerei in die Pflanzen gesteckt - dann kam der Lockdown.

Bis zum 24. Dezember werden die Pflanzen von der Gärtnerei noch ausgeliefert. Chef Zürn hofft auf viele Bestellungen und darauf, dass er so noch einigen Menschen die Weihnachtszeit verschönern kann. Was dann mit den Weihnachtssternen und Co. geschieht, ist unklar - der Gärtnermeister kann sie entweder verschenken oder sie landen auf dem Kompost.