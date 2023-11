Heilbronner Gärtnerei setzt auf nachhaltige Weihnachtssterne

Für viele gehört er fest zur Adventsdeko dazu: Der Weihnachtsstern. Doch die Zucht der Pflanze ist energieintensiv. Eine Heilbronner Gärtnerei wagt daher neue Wege.

Er ist der Star unter den Adventspflanzen: Der Weihnachtsstern. 30 Millionen davon werden jährlich um diese Zeit verkauft. Entsprechende Allüren hat er allerdings: Zugluft mag er gar nicht, lieber kuschlig warm hat es die südamerikanische Pflanzendiva - dazu schattig und keinesfalls zu feucht. Für Gärtnereien im Anbau eine echte Herausforderung. Vor allem aktuell bei den hohen Energiekosten.

Statt aufzugeben, hat die Bio-Gärtnerei Umbach aus Heilbronn ein wenig experimentiert und eine nachhaltige Variante entwickelt. Im ZDF Morgenmagazin hat Gärtnerin Claudia Möhring am Dienstag ihr Erfolgsgeheimnis verraten.

Weihnachtsstern mit Star-Allüren: Weinsberger Gärtnerei gibt auf

Der Anbau von Weihnachtssternen ist bei den aktuell hohen Energiekosten nicht mehr für alle Gärtnereien zu stemmen. Julia Kutofsky, die im Kreis Heilbronn das Gartencenter Weinsberger Rosenkulturen betreibt, hat ihn in ihrem Gewächshaus bereits aufgegeben.

Allein um die Pflanzen frostfrei zu halten, müssen wir jede Menge Energie investieren. Und das musst du erstmal stemmen können.

Für die Weinsberger Rosenkulturen lohnt sich der energieintensive Weihnachtsstern nicht mehr - sie setzen auf Amaryllis. SWR

Daher wird seit diesem Jahr bedarfsgerecht aus dem Großhandel zugekauft. Am Standort selbst kultiviert die Weinsberger Gärtnerin nun lieber Christrosen und Amaryllis, die weniger energie- und zeitintensiv als der Weihnachtsstern sind.

Diva an Kälte gewöhnt: Bio-Gärtnerei halbiert Energieaufwand

In der Heilbronner Gärtnerei Umbach dagegen leuchtet es in allen erdenklichen Rot- und Rosatönen. Rund 4.000 Weihnachtsterne sind hier im Gewächshaus aufgereiht, pünktlich errötet zum Adventsverkauf. Was auffällt: Die Pflanzen sind etwas kleiner als üblich.

Das liegt an der kühleren Kultivierung, erklärt Claudia Möhring. In ihrem Gewächshaus muss der Stern mit acht Grad auskommen, hat es also halb so warm, wie gewohnt - normalerweise gedeiht die südamerikanische Pflanze nur bei 15 bis 16 Grad. Dass es hier anders geht, liegt auch an einer speziellen Sorte. Als im vergangenen Jahr die Energiekosten explodierten, hatte die Gärtnerei bereits mit anderen Sorten experimentiert und scheiterte. Nach dieser Lernkurve klappt es nun - mit minimalem Energieaufwand. Bis vor einigen Tagen, so die Möhring, musste sie im Gewächshaus noch gar nicht heizen, dem warmen November sei Dank. Jetzt reichen die acht Grad.

Wir wollten zeigen, dass es auch mit weniger Energie machbar ist.

Die Heilbronner Gärtnerei Umbach setzt auf den nachhaltigen Weihnachtsstern. SWR

Neben der Sorte hat die Gärtnerei noch mit anderen Faktoren experimentiert, bis das Ergebnis stimmte. Claudia Möhring setzt auf biologischen Pflanzenschutz und Nützlinge. Dazu achtet sie auf eine weitere Standweite, setzt also weniger Pflanzen pro Quadratmeter, um Pilzkrankheiten vorzubeugen. Keine Pestizide, keine Herbizide - stattdessen torfreduzierte Bioerde und Düngung mit Schafwollpellets.

Bei Bio ist ganz wichtig: Vorbeugen, statt Behandeln.

Star erlebt Comeback - sofern die Pflege stimmt

Herausfordernder sei der nachhaltige Anbau zwar schon, meint Mitarbeiterin Christine Pfäffle, aber wenn man den Dreh einmal raushabe auch möglich. Und nicht einmal wesentlich teurer: In den Handel gehen die Bio-Sterne je Stück mit sechs Euro. Anspruch also erfüllt, denn ganz auf den Weihnachtsstern verzichten, das kam für die Gärtnerei nicht in Frage.

In der dunklen Winterzeit freut man sich einfach über solche Farbtupfer in der Wohnung, wenn es draußen so trüb und grau wird.

Für viele gehört die dekorative Pflanze in der Vorweihnachtszeit dazu. (symbolbild) Colourbox

Damit die Tupfer auch so schön farbig bleiben, gilt es auch für die neuen Besitzer, den Ansprüchen des Sterns gerecht zu werden. Staunässe sollte auf jeden Fall vermieden werden, meint Pfäffle, genauso Zugluft. Andernfalls könnte der Weihnachtsstern noch vor Weihnachten seine Blätter abwerfen. Das sei schade, wenn man so viel Geld ausgegeben habe, meint die Weinsberger Gärtnerin Julia Kutofsky. Sie rät Kundinnen und Kunden ohne grünen Daumen daher lieber zu zahmeren Adventspflanzen wie Christrose und Amaryllis.

Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch viele Jüngere den Weihnachtsstern jetzt gerade wieder entdecken.

Wenn er über den Sommer dann kühl steht, erlebt der Weihnachtsstern im nächsten Jahr mit etwas Glück sogar eine zweite Blüte - und damit wären dann alle Nachhaltigkeitsziele erreicht.