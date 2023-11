Teure Rohstoffe und zusätzliches Personal machen Zimtsterne und Co. zu einem wenig lukrativen Geschäft für Bäckereien. In Heilbronn-Franken halten die meisten trotzdem daran fest.

In vielen Bäckereien der Region gehen in dieser Woche Zimtsterne, Makronen und Vanillekipferl in den Verkauf. Nach dem Rohstoff-Preisschock im vergangenen Jahr hat sich die Situation etwas entspannt, lohnend ist das Weihnachtsgebäck für die Bäckereien trotzdem nicht. Denn fast überall werden Plätzchen von Hand produziert und das ist personalintensiv.

Butterpreis deutlich gesunken

Im letzten Jahr wäre bei vielen Bäckereien in der Region fast nichts draus geworden, aus Zimtsternen, Makronen und Co. Butter- und Zuckerpreise schossen durch die Decke, von den Energiekosten ganz zu schweigen. Auch der Familienbetrieb Förch aus Erlenbach (Kreis Heilbronn) zögerte, entschied sich dann aber doch für die Produktion – wegen der Kundschaft. Ihr dürfe man in der Krise nicht auch noch das Weihnachtsgebäck nehmen, so die übereinstimmende Meinung.

Die Zeiten waren schwer genug, wenn dann der Bäcker auch noch anfängt, keine Plätzle mehr anzubieten, wird’s übel.

Denn Weihnachtsgebäck ist für die Kundschaft mit Kindheitserinnerungen und Emotionen verbunden, so Gosch. Mittlerweile haben sich die Rohstoffpreise deutlich entspannt, das Kilo Butter kostet jetzt mit rund acht Euro etwa zwei Euro weniger als 2022. Dafür fehlt Personal an allen Ecken und Enden.

Ausstechen, rollen, formen – alles von Hand

Konditor Ralf Müller von der Feinbäckerei in Eppingen (Kreis Heilbronn) muss schon Mitarbeitende aus dem Ruhestand zurückholen und steht kurz nach einer Hüft-Operation auch selbst mit in der Backstube. Auch der 83-jährige Vater packt mit an. Ansonsten gäbe es wohl keine Weihnachtsplätzchen in diesem Jahr.

Es ist sehr arbeitsintensiv. Weil wir die alle selbst formen oder mit einem Ausstecher ausstechen. Wie die Hausfrau daheim auch.

Trotz der Arbeit: Verzichten wolle man wegen der Kundenbindung trotzdem nicht darauf. Schon jetzt sei die Konkurrenz mit den vielen Supermärkten im Ort groß, eine Filiale mussten die Müllers vorübergehend bereits schließen.

Aus Nacht mach Tag: Personalproblem gelöst

Für die mühsame Handarbeit hat die Bäckerei Förch in Erlenbach zusätzlich zwei Konditoren und eine Auszubildende eingestellt, die halbtags die Weihnachtsbäckerei betreuen. Schwer zu finden waren sie nicht: Dank der Investition in eine neue Kühlung konnte der Produktionsrhythmus der Bäckerei vor zwei Jahren von Nacht- auf Tagarbeit umgestellt werden.

Wir hatten das Problem, dass es sehr schwierig war, 16-Jährige zu finden, die nachts um 2 Uhr bei schlechter Busverbindung gerne in die Backstube kommen.

Seit der Umstellung ist der Personalmangel kein Thema mehr, berichtet Produktionsleiter Felix Gorch. Und auch die Stimmung sei besser geworden unter den Mitarbeitenden.

Teure Nostalgie

Gewinn lasse sich mit Plätzchen zwar kaum erzielen, meint Gosch. Durch die gesunkenen Rohstoffpreise konnte man aber zumindest bei den Verkaufspreisen der vergangenen Jahre bleiben: 44 Euro kostet das Kilo, damit seien die Kosten gedeckt. Auch Ralf Müller aus Eppingen ist bei diesem Preis geblieben und freut sich trotz Plackerei über das Handwerk. Wenn die Backstube dann nach Zimt und Nelken duftet, kommt nicht nur bei den Kunden Nostalgie auf.