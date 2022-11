Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet

In Schwäbisch Hall ist der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Der sogenannte "Weihnachtszauber" soll den Hallern eine gemütliche Vorweihnachtszeit bescheren, so die Stadt.

In Schwäbisch Hall ist am Donnerstagabend der Weihnachtsmarkt offiziell gestartet. Er läuft bis 22. Dezember. Der sogenannte "Weihnachtszauber" soll zum Flanieren einladen und den Hallern eine gemütliche Vorweihnachtszeit bescheren, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Am Eröffnungsabend war der Marktplatz voller Menschen, als der Stellvertreter des Oberbürgermeisters Hartmut Baumann den Weihnachtsmarkt feierlich eröffnete.

Anschließend trat der Kleine Siedershof auf sowie die Süddeutschen Alphornbläser. 21 Stände und das Lebkuchenhaus bilden in diesem Jahr den Haller Weihnachtsmarkt. Neu ist, dass Künstler auf dem Balkon des barocken Rathauses auftreten.