Heilbronner Weihnachtsmarkt: Frühstart wird angenommen

Als einer der ersten im Land ist der Heilbronner Weihnachtsmarkt nun bereits seit knapp einer Woche geöffnet. Auch weil er Kunden in die Innenstadt locken soll.

Mit gebrannten Mandeln, Glühwein oder der Bratwurst vom Stand Kunden in die Innenstadt locken, diese Hoffnung hat sich bisher wohl erfüllt. Steffen Schoch vom Stadtmarketing Heilbronn spricht von einem "richtig guten Start". Die Marktbeschicker seien sehr zufrieden. Auch in den Innenstadt-Geschäften mache sich der Weihnachtsmarkt bemerkbar. Umsatzzahlen seien derzeit zwar noch nicht bekannt,seit der Öffnung des Weihnachtsmarkts am Dienstag zähle die Stadt aber knapp ein Drittel mehr Passanten in der zentralen Einkaufsstraße als sonst.

Es zeichne sich ab, dass der vorgezogene Start des Weihnachtsmarkts gut angenommen werde, so Schoch. Da in diesem Jahr Heiligabend und der vierte Advent zusammenfallen und damit den Marktbeschickern ein Wochenende gefehlt hätte, wurde der Start entsprechend vorverlegt. Aber auch für den Handel in der Heilbronner Innenstadt und die Gastronomie ist die Vorweihnachtszeit dem Stadtmarketing zufolge die wichtigste Saison im Jahr.

Zufriedenheit am Glühweinstand

Hinter einer der Theken der rund 70 Stände steht Uschi Schröter. Sie stellt ihre Hütte mit Glühweinausschank schon seit Jahren auf dem Kiliansplatz auf. Die Kunden hätten den frühen Start vom ersten Tag an sehr gut angenommen.

Ihre Stimme sei zwar etwas angeschlagen, weil sie häufig aus der warmen Hütte raus, ins Kalte und wieder zurück muss, die zum Wochenende gesunkenen Temperaturen seien aber bestes Weihnachstmarktwetter, erzählt die 62-Jährige.

Aufs Eis hat sich Schröter zwar noch nicht gewagt, die Schlittschuhbahn, die auf dem Kiliansplatz erstmals zum Eislaufen einlädt, belebe aber merkbar den Platz. Der Heilbronner Weihnachtsmarkt hat noch bis zum 22. Dezember geöffnet. Am Sonntag bleibt der Käthchen Weihnachtsmarkt aufgrund des Totensonntags geschlossen.