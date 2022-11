Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn: Letzte Aufbauarbeiten

Die letzten beiden Jahre fiel der Käthchen Weihnachtsmarkt in Heilbronn aus. Dieses Jahr ist es anders, kurz vor Beginn bauten die Beschicker am Sonntag noch fleißig auf.

Die letzten Aufbauarbeiten für den Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt liefen am Sonntagmittag auf Hochtouren. Manche Beschicker zimmerten noch die letzten Bretter an ihre Stände, andere arrangierten schon einmal ihre weihnachtliche Ware in der Auslage. Am Dienstag wird der Käthchen Weihnachtsmarkt eröffnet - nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause.

Trotz Inflation: Beschicker Thomas Buck optimistisch

Thomas Buck kommt schon seit Jahren mit seinem Stand für Naturprodukte auf den Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt. Vor diesem Winter, in dem bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern hohe Energierechnungen drohen, macht er sich aber keine Sorgen, dass die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr weniger Kauflaune haben als sonst. Denn er habe schon bei den Herbst- und Martinimärkten festgestellt, die Leute würden zurzeit gerne wieder auf Märkten etwas kaufen, wie er sagt. Deswegen ist er optimistisch.

Auch auf dem Heilbronner Marktplatz ist fast alles fertig. SWR Christoph Schöneberger

Buck: Rohstoffe frühzeitig eingekauft

Die Rohstoffe für seine Lammfelle oder Zirbenholzkissen seien zwar teurer geworden. Weil er aber schon im Frühjahr für das ganze Jahr eingekauft habe, habe er die Preise noch nicht erhöhen müssen.