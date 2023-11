Im Demenzgarten in Roigheim wird es weihnachtlich. Der Duft von Glühwein, Stollen und Co. soll bei Dementen alte Erinnerungen aktivieren.

In Roigheim (Kreis Heilbronn) gibt es seit Mai 2023 einen sogenannten Demenzgarten. Die Idee dahinter kommt von Privatmann Bernd Klumpp, der dort ab dem 14. November auch einen speziellen Weihnachtsmarkt für Demenzkranke veranstaltet.

Mit den Sinnen Erinnerungen wecken

In dem Demenzgarten können demente Menschen, die im Pflegeheim leben, mal wieder Natur und Tiere wie Hühner und Hasen erleben, so Klumpp. Kaum ein Pflegeheim habe noch einen eigenen Garten mit Tieren. Bei ihm gibt es auch Thementage, beispielsweise "Brotbacken wie zu Omas Zeiten".

Der erhoffte Effekt: Durch Gerüche und andere Sinneswahrnehmungen werden alte Erinnerungen bei den Patientinnen und Patienten geweckt.

Für die Vorweihnachtszeit hat sich Klumpp daher überlegt, in seinem Demenzgarten auch Glühwein anzubieten und im Steinofen Christstollen zu backen. Die Erinnerungen würden die Seniorinnen und Senioren oft aktivieren, erzählt Klumpp. Mehrere Pflegeheime haben schon angekündigt, mit einer größeren Gruppe vorbeizukommen.

Demenzgarten als kostenloses Angebot

Das Angebot, nicht nur des Weihnachtsmarktes, sondern des gesamten Demenzgartens, richtet sich an alle an Demenz erkrankten Menschen und kostet diese nach Aussage Klumpps "null Euro". Der Demenzgarten finanziert sich durch Spenden. Laut Aussage Klumpps gibt es einen solchen Weihnachtsmarkt speziell für Demenzkranke bisher noch nicht, weder in Deutschland noch in ganz Europa.

Der Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr das erste Mal statt und ist täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.