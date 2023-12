Das dritte Adventswochenende steht an und viele werden auf den letzten Metern auf Geschenksuche gehen. Im regen Weihnachtstrubel haben aber Diebe leichtes Spiel. Die Polizei warnt.

Kurz vor Weihnachten warnt die Polizei im Raum Heilbronn weiterhin vor Taschendieben im Innenstadttrubel. Denn gerade in den Gängen zwischen den Weihnachtsmarktbuden oder beim Anstehen vor besonders begehrten Ständen geht es oft eng zu. Dann braucht es nur noch eine Ablenkung und wenig später sind Geldbörse, Handy oder andere Wertsachen weg, heißt es von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Außerdem können die Langfinger im Menschengedränge blitzschnell verschwinden.

Eine nicht repräsentative SWR-Umfrage auf dem Haller Weihnachtsmarkt zeigt: Die Menschen treffen Vorkehrungen und halten sich bereits an die Tipps der Polizei. Außerdem fühlt sich die Mehrheit sehr sicher.

Was ist bislang auf den Weihnachtsmärkten in der Region passiert?

Es gab durchaus schon Delikte auf den Weihnachtsmärkten in Heilbronn-Franken. Das zeigt eine Anfrage des SWR beim Heilbronner Polizeipräsidium. Diebstahl komme am häufigsten vor, heißt es. Auf den Märkten im Kreis Heilbronn gab es bislang vier Diebstähle und zwei Einbrüche. Dazu kam es auch zu einer Bedrohung, einer Beleidigung und einer Körperverletzung. Die meisten Straftaten gab es demnach auf dem Weihnachtsmarkt in Heilbronn. In Neckarsulm und in Bad Wimpfen (beide Kreis Heilbronn) gab es jeweils eine Straftat. Diese Daten stammen bereits vom 7. Dezember, seitdem sei aber nicht viel mehr dazugekommen, sagte Polizeisprecher Daniel Fessler dem SWR.

Das Polizeipräsidium Aalen konnte keine Angaben dazu machen, zu wie vielen Delikten es auf dem Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkt gekommen ist.

Dichtes Gedränge, viele Ablenkungen, gut gefüllte Geldbörsen und hektische Betriebsamkeit: Für Taschen- und Trickdiebe sind Weihnachtsmärkte ein Eldorado. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Frank Rumpenhorst

Tipps gegen Taschendiebstahl

Die Polizei rät, die Wertsachen sicher aufzubewahren, am besten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen. Außerdem sollte man nur so viel Bargeld wie nötig mitnehmen. Und es gilt, aufmerksam sein - gerade, wenn man von Unbekannten angesprochen, abgelenkt oder angerempelt wird.