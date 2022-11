Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen eröffnet

In Bad Wimpfen ist am Freitag der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Über 120 Buden gibt es in historischer Altstadtkulisse, an den ersten drei Adventswochenenden zu entdecken.

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands eröffnet worden. Die ersten Besucher freuen sich, dass der traditionsreiche Markt endlich wieder stattfinden kann. In historischer Kulisse können über 120 Buden mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien entdeckt werden. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt an den ersten drei Adventssonntagen. Es gibt auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das bietet unter anderem Nachtwächterführungen und kleine Geschenke vom Christkind und Nikolaus.