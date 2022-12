Weihnachtsfeiern für Obdachlose und Bedürftige

Weihnachten feiern mit der eigenen Familie ist nicht allen möglich. In Heilbronn-Franken können Obdachlose und Bedürftige trotzdem in Gesellschaft feiern.

An Heiligabend hat die Aufbaugilde in Heilbronn gemeinsam mit dem Rotary Club wohnungslose und bedürftige Menschen zu einer Andacht mit Essen und Geschenken eingeladen. Start war um 12 Uhr im Deutschhof. Aufgrund der steigenden Obdachlosenzahlen werden Angebote wie dieses immer wichtiger, sagte Gerald Bürkert, Geschäftsführer der Aufbaugilde, im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Rund 60 Menschen kamen zu der Andacht im Freien. Gerade zur Weihnachtszeit suchten sie - wie alle Menschen - Nähe. Bürkert freute sich über die besinnliche Stimmung vor Ort und dass den Anwesenden ein Weihnachtsfest in Gemeinschaft ermöglicht wurde.

Warmes für Seele und Körper

Neben dem Weihnachtsgottesdienst mit musikalischer Begleitung gab es für die Bedürftigen auch warme Getränke und Essen sowie nützliche Geschenke, die für die obdachlosen Heilbronnerinnen und Heilbronner gespendet wurden.

Bei der weihnachtlichen Andacht im Heilbronner Deutschhof schützten Regenschirme vor kurzem Nieselregen. SWR Maja Ihle

Weitere Weihnachtsaktionen für Obdachlose in der Region

Auch im Tagestreff Schuppachburg in Schwäbisch Hall gab es am 24. Dezember ein kostenloses Mittagessen - ab 12 Uhr mit dem Haller Oberbürgermeister Daniel Bullinger (FDP).

Im Mehrgenerationenhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) startet um 18 Uhr ein Gottesdienst für Alleinstehende und Menschen ohne familiären Anschluss. Anschließend gibt es ein Abendessen.

Angebote auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag

Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag organisiert die Heilbronner Aufbaugilde kleine Events: Am Sonntag kommt um 16:30 Uhr das Kältemobil zum Erfrierungsschutz in das Freibad Neckarhalde: mit Andacht, warmen Getränken und Wintergrillen. Am Weihnachtsmontag kochen ehemalige US-Soldaten Mittagessen in der Wohnungslosenhilfe der Aufbaugilde.