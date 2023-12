Beim traditionellen Weihnachtsempfang des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall in Heilbronn hat der Vorstandsvorsitzende Hans-Jörg Vollert von der Politik eine Agenda 2030 gefordert.

Zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern, zu niedrige Zukunftsinvestitionen - für den regionalen Arbeitgeberverband Südwestmetall ist Deutschland dringend reformbedürftig. Die letzten großen Sozialreformen habe es vor 20 Jahren mit der Agenda 2010 gegeben, so der Vorstandsvorsitzende Hans-Jörg Vollert. Durch sie sei Deutschland damals vom "kranken Mann Europas" wieder zur "Wachstumslokomotive" des Kontinents geworden.

Mehr Investitionen in Infrastrukturen gefordert

Heute stehe die Bundesrepublik erneut am Scheideweg. Der Weinsberger Unternehmer (Kreis Heilbronn) und Vorstandsvorsitzende von Südwestmetall fordert daher eine Neuausrichtung der Haushaltspolitik. Es brauche dringend mehr Investitionen. Die Ausgaben müssten auf das Wesentliche konzentriert werden, sagte er.

Statt immer mehr Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt für die Sozialsysteme brauchen wir dringend mehr Infrastruktur-Investitionen.

Energiewende? Massiver Ausbau der Stromnetze nötig

Die lange Zeit vorbildlicher Verkehrsinfrastruktur in Deutschland habe in den vergangenen Jahren erheblich gelitten, so der Südwestmetall-Vorstandsvorsitzende. Für die Energiewende brauche es aber gleichzeitig einen massiven Ausbau der Stromnetze. Parallel dazu müsse auch noch ein komplettes Wasserstoffnetz errichtet werden, so Vollert weiter.

Unsere digitale Infrastruktur ist im europäischen Vergleich bestenfalls Mittelmaß.

Die Weltwirtschaft befinde sich aktuell in schwierigem Fahrwasser. Die Auftragsbestände in der exportorientierten Metall- und Elektroindustrie würden "wie Schnee in der Sonne schmelzen", hieß es beim diesjährigen Weihnachtsempfang in der Aula auf dem Heilbronner Bildungscampus.