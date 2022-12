Heilbronner Weihnachtscircus zieht positive Bilanz

per Mail teilen

In solch schwierigen Zeiten suchen die Menschen Ablenkung, glaubt der Veranstalter des Heilbronner Weihnachtscircus' - deswegen sei das Premierenwochenende ein voller Erfolg.

Es sei ein richtig guter Start für den 22. Heibronner Weihnachtscircus gewesen, sagt Veranstalter Sascha Melnjak über das zurückliegende Wochenende. Am Freitag wurde die Manege zum ersten Mal in dieser Saison freigegeben. Insgesamt sechs Vorstellungen gab es am Premierenwochenende. Über 10.000 Besucherinnen und Besucher seien gekommen, sagte Melnjak dem SWR - für ihn ein voller Erfolg.

Wildtiere schon seit Jahren nicht mehr

Der Veranstalter ist sich sicher: Die Menschen suchen Abwechslung und wollen abtauchen in einer andere Welt - genau diese biete der Circus dem Publikum. Das Programm sei vielfältig und begeistere auch ohne Wildtiere, die es schon seit Jahren nicht mehr gebe.

Nach zwei Jahren Corona-Pause könne der Circus endlich wieder stattfinden. Die Eintrittspreise seien gleich geblieben, trotz gestiegener Ausgaben wie beispielsweise für Heizöl. Lediglich die Preise in der Gastronomie habe man etwas erhöht. Dass die Menschen sparen würden, merke er derzeit aber nicht. In solch schwierigen Zeiten wollen Familien auch einfach mal nicht über so etwas nachdenken müssen, glaubt Melnjak.