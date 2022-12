Weihnachtscircus Heilbronn: Comeback nach Corona

Der Heilbronner Weihnachtscircus kann momentan auf der Theresienwiese an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen: Die Vorstellungen sind gut ausgebucht.

Nach der Corona-Zwangspause ist beim Heilbronner Weihnachtscircus "alles so, wie es mal war", sagte Circus-Direktor Sascha Melnjak dem SWR Studio Heilbronn. An den Weihnachtstagen seien die über 2.000 Sitzplätze im Zelt bei jeder Vorstellung gut ausgebucht gewesen. Auch für die Aufführungen zwischen den Jahren seien schon viele Tickets verkauft. Melnjak zeigte sich im Gespräch mit dem SWR entsprechend optimistisch, in diesem Jahr an "die großen Erfolge des Heilbronner Weihnachtscircus" anknüpfen zu können.

Premierenwochenende auch erfolgreich

Bereits die Premieren am vergangenen Wochenende seien ein voller Erfolg gewesen. Über 10.000 Besucherinnen und Besucher seien gekommen, sagte Melnjak dem SWR. In schwierigen Zeiten mit Pandemie, Krieg in Europa und Energiekrise suchen die Menschen Ablenkung und Freude, glaubt der Veranstalter des Heilbronner Weihnachtscircus.