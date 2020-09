Der Weihnachtscircus in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist für dieses Jahr abgesagt worden. Darauf haben sich die Stadt und der Veranstalter geeinigt. Die Unsicherheiten mit Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen und die Sicherheitsauflagen seien am Ende zu groß gewesen, so Veranstalter Rudi Bauer und Vertreter der Stadt Bad Mergentheim. Der dritte Weihnachtscircus soll nun vom 23. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022 stattfinden. Den vergangenen Circus hatten 25.000 Menschen besucht. Auch der Heilbronner Weihnachtscircus war aus ähnlichen Gründen vor zwei Wochen ersatzlos gestrichen worden. Dort werden in der Regel 80.000 Besucher gezählt.