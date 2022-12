Manege frei für den Main-Tauber Weihnachtscircus

per Mail teilen

Am Freitag startet in Bad Mergentheim der 3. Main-Tauber Weihnachtscirus. Bis zum 8. Januar heißt es auf dem Festplatz: Manege frei für weltberühmte Artisten und Clowns.

Mit einer neuen Show und internationalen Spitzen-Künstlern heißt es in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ab Freitag: Manege frei für den 3. Main-Tauber Weihnachtscircus. Nach zwei Jahren Coronapause steht das Zirkuszelt bis zum 8. Januar 2023 wieder auf dem Bad Mergentheimer Volksfestplatz. Den Auftakt macht die Familienvorstellung am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr, diese ist allerdings ausverkauft. Tickets für die Gala-Premiere am Abend um 19:30 Uhr sind noch erhältlich.

Spitzen-Artisten und preisgekrönte Clowns

Preisgekrönte Weltclowns, Spitzen-Artistinnen und -Artisten aus insgesamt zwölf Nationen und Tierdarbietungen werden in der Manege des Main-Tauber Weihnachtscircus zu sehen sein, heißt es. Die Schirmherrschaft hat wieder Oberbürgermeister Udo Glatthaar (CDU) übernommen. Er sieht den Weihnachtscircus als "faszinierenden Veranstaltungshöhepunkt für die Weihnachtstage und die Winterzeit".