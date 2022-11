Heilbronn spart bei Dauer der Weihnachtsbeleuchtung

per Mail teilen

In Heilbronn hat die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) damit begonnen, die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt aufzuhängen. Sie wird weniger lange leuchten.

Insgesamt 16 Kilometer Lichterketten werden in diesen Tagen in Heilbronn installiert. Schwerpunkte der Weihnachtsbeleuchtung sind die Allee und die Fußgängerzone. Auch die Neckarmeile ist speziell illuminiert. Dieses Jahr sollen die Lichter allerdings nur von 16 bis 21 Uhr leuchten, um Energie einzusparen, sagte Sara Furtwängler von der Heilbronner Marketing GmbH dem SWR. Es werde jedoch einige Ausnahmen geben. Insgesamt 25-30 Prozent Energie sollen so eingespart werden.

Unterstützung für Handel und Gastronomie erhofft

Auch die Beleuchtung des Weihnachtsmarkts in Heilbronn werde deutlich reduziert und ebenfalls erst um 16 Uhr eingeschaltet. Der Lichterhimmel auf dem Marktplatz falle weg. Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung seien in der Innenstadt aber wichtige Maßnahmen, um den stimmungsvollen Rahmen für das Weihnachtsgeschäft von Handel und Gastronomie zu bereiten, so die Heilbronn Marketing GmbH. Beide Branchen hätten während der Pandemie gelitten und seien von den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts betroffen.

Traditionell ab 6. Januar sollen die Lichter wieder abgehängt werden.