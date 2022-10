Energiekrise: Weniger Weihnachtsbeleuchtung in Schwäbisch Hall

per Mail teilen

Die Energiekrise hält an. In Schwäbisch Hall soll daher die Weihnachtsbeleuchtung deutlich reduziert werden.

Die Stadt Schwäbisch Hall hat weitere Details bekannt gegeben, wie sie an der Weihnachtsbeleuchtung sparen möchte. In den Straßen und Gassen der Innenstadt soll dieses Jahr nur ein Fünftel der sonst üblichen Beleuchtungselemente aufgehängt werden. Diese seien bereits mit energiesparenden LEDs ausgestattet, so die Stadt. Grund für die Maßnahme ist die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise.

Geschlossener Weihnachtsmarkt wird nicht beleuchtet

Auf dem Weihnachtsmarkt werde auf die Beleuchtung der Hüttendächer verzichtet, die Beleuchtung der Weihnachtsbäume dort wird reduziert. Sobald der Weihnachtsmarkt schließt, soll auch die Beleuchtung ausgeschaltet werden.

Die Weihnachtsbäume vor den Innenstadt-Geschäften werden dieses Jahr nicht mit Leuchtmitteln ausgestattet. Stattdessen werden diese mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck aus den Schwäbisch Haller Ganztagsschulen geschmückt.