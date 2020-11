per Mail teilen

Das Wertheimer Glasmuseum (Main-Tauber-Kreis) eröffnet am Samstag seinen traditionellen Weihnachtsbasar. Bis zum 6. Januar können dort Baumschmuck und gläserne Geschenke gekauft werden. Höhepunkt ist der vier Meter hohe Thüringer Figurenbaum, der in der Eingangshalle des Glasmuseums steht. Mit seinen rund 500 gläsernen Figuren zeigt er die Formenvielfalt der Thüringer Christbaumschmuckindustrie. Die entstand um 1840 in dem kleinen Dorf Lausch im Thüringer Wald und ist Ursprung der heutigen Wertheimer Laborglasindustrie. Neben den ältesten Motiven wie Vögel, Katzen und Hunde sind die Christbaumkugeln heute auch mit modernen Märchen- und Fantasiefiguren verziert.