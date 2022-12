Diebe klauen Weihnachtsbäume in Künzelsau

Einen Zaun eingerissen und bis zu 30 Weihnachtsbäume geklaut haben Diebe am Wochenende. Die Polizei sucht die Holzdiebe.

Dreiste Diebe haben in Künzelsau (Hohenlohekreis) am Wochenende bis zu 30 Weihnachtsbäume gestohlen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Teilort Nagelsberg hätten sie ein Bauzaunelement aus der Verankerung gerissen und seien so an die Bäume gekommen, hat die Polizei mitgeteilt.

Polizei sucht Christbaumdiebe

Für den Abtransport der Bäume müssen die Diebe wohl größere Fahrzeuge gehabt haben. Das Polizeirevier Künzelsau erhofft sich Zeugenhinweise zu der Tat und bittet Personen, die den Diebstahl beobachten konnten oder die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.