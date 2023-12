Weihnachtsangebote für wohnungslose Menschen in Heilbronn-Franken

Um die Weihnachtszeit gibt es wieder einige Angebote für wohnungslose Menschen und Bedürftige. Zum Beispiel Weihnachtsfeiern der Aufbaugilde und der Schuppachburg.

Die Schuppachburg in Schwäbisch Hall bietet am 24. Dezember Bedürftigen eine Weihnachtsfeier mit Essen (an diesem Abend kostenlos), Musik und einer Andacht an. Sogar eine Geschenktüte gibt es für jeden. Bei der Heilbronner Aufbaugilde wiederum finden die ganze Woche über mehrere Veranstaltungen statt, auch hier ist eine Weihnachtsfeier dabei.

Nachfrage in der Schuppachburg steigt

Die Anzahl der Bedürftigen steigt, das habe sich beim Tagestreff Schuppbachburg gezeigt, berichtet die Leiterin Linda Herrn. Dort gibt es zwei Brotausgaben am Tag, einmal morgens, einmal mittags. Morgens kommen mittlerweile 30 bis 50 Personen, das seien doppelt so viele wie zu Beginn des Jahres. Auch zum Sommerfest oder der Nikolausfeier kamen dieses Jahr deutlich mehr Besucherinnen und Besucher.

Das Publikum sei eine bunte Mischung, sagt Herrn: die Rentnerin oder der Rentner, junge Menschen, die arbeitslos geworden sind oder soziale Probleme hätten, genauso wie Flüchtlinge. Den typischen Gast gebe es eigentlich nicht. Für die Weihnachtsfeier an Heiligabend rechnet Linda Herrn mit rund 70 Personen. Zum Vergleich: an Nikolaus waren es 55 Menschen.

Aufbaugilde mit mehreren Aktionen

Die Weihnachtsfeier der Aufbaugilde Heilbronn am 24. Dezember wird zusammen mit dem Rotary Club Heilbronn-Unterland veranstaltet. Im vergangenen Jahr musste die Feier noch im Freien im Deutschhof stattfinden, dieses Jahr geht es ins Warme, ins Friedensgemeindehaus. Dementsprechend rechnet Gerald Bürkert, Geschäftsführer bei der Aufbaugilde Heilbronn, mit bis zu 200 Gästen - doppelt so viele, wie im Vorjahr.

Im vergangenen Jahr fand die Feier im Freien statt. Da es diesmal ins Warme geht, rechnet die Aufbaugilde mit mehr Besucherinnen und Besuchern. SWR Maja Ihle

Neben dem Essen sei das Gemeinschaftsangebot wichtig, sagt Bürkert. Denn Weihnachten sei ein Fest, bei dem sich viele mit der Familie zurückziehen. Das könne aber eben nur, wer eine Familie, wer eine Unterkunft habe, führt Bürkert aus. Zu Weihnachten würden Menschen, die auf der Straße leben, dann umso mehr auf ihre Situation hingewiesen.