Weihnachtsamnestie: Neun Gefangene in Schwäbisch Hall vorzeitig entlassen

In Schwäbisch Hall sind dieses Jahr neun Gefangene vorzeitig entlassen worden. Die sogenannte Weihnachtsamnestie soll bei der Wiedereingliederung helfen.

Im Zuge der sogenannten Weihnachtsamnestie entlässt Baden-Württemberg vor Weihnachten jedes Jahr Gefangene vorzeitig. In Schwäbisch Hall sind es in diesem Jahr neun Menschen, in Heilbronn sechs Menschen.

Weihnachtsamnestie dient der Wiedereingliederung

Gefangene, deren Haftstrafe zwischen Ende November und Anfang Januar beendet wäre, hatten hierbei die Chance, vor dem eigentlichen Haftende entlassen zu werden. In ganz Baden-Württemberg waren es rund 200 Menschen, bundesweit rund 1.000. Über die vorzeitige Entlassung entscheiden die Staatsanwaltschaften anhand von mehreren Kriterien. Unter anderem dürfen die Häftlinge im Gefängnis nicht negativ aufgefallen sein.

Die Weihnachtsamnestie soll dafür sorgen, dass die Gefangenen frei kommen, so lange beispielsweise soziale Einrichtungen und Behörden noch geöffnet sind, vor den Schließtagen über Weihnachten. So soll auch die Chance erhöht werden, um Weihnachten eine Unterkunft zu haben. Die sogenannte Weihnachtsamnestie gibt es in Baden-Württemberg bereits seit fast 60 Jahren.